Leixões e Tondela empataram esta noite a uma bola, no jogo que fechou a jornada dez da II Liga.

Thalis deu vantagem à formação do Mar, aos 55 minutos, mas Lacava, aos 66m, voltou a empatar para os beirões.

O Leixões soma assim o quarto empate consecutivo e está no 11.º lugar da tabela classificativa, com 12 pontos. O Tondela não vence há três jogos e é sétimo, com 15 pontos.