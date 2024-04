O Feirense e o Leixões empataram esta sexta-feira, 1-1, no jogo que abriu a jornada 30 da II Liga.

Em Santa Maria da Feira, Ricardo Valente, servido por João Marcos, abriu o marcador para a equipa de Matosinhos logo aos 15 minutos.

No entanto, pouco depois da hora de jogo, Carnejy Antoine fez o 1-1, resultado que não mais se alterou até ao final da partida.

O Leixões, que aumenta assim para 11 os jogos sem perder – nove empates e duas vitórias –, está no 14.º lugar, com 32 pontos. o Feirense está em antepenúltimo, em posição de playoff, com 27 pontos.