O Leixões vai mesmo perder um ponto na classificação da II Liga, confirmou esta segunda-feira a Liga de Clubes, depois de esgotados todos os recursos apresentados pela SAD do clube de Matosinhos.

O clube já tinha sido penalizado no início da temporada, a 1 de agosto de 2022, mas recorreu da sentença que ficou agora confirmada pelo Tribunal Central Administrativo Sul.

O Leixões está no 12.º lugar da classificação da II Liga, com 36 pontos, mas já sabe que, no final da época, vai perder um ponto.

Veja o comunicado da Liga:

“O Tribunal Central Administrativo Sul (TCA) confirmou a decisão tomada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, datada de 1 de agosto de 2022, condenando a Leixões Sport Clube - Futebol, SAD pela prática de uma infração disciplinar, por infrações de natureza salarial.

Assim, esgotados todos os recursos, a Liga Portugal informa que a subtração de 1 ponto em que foi condenada a Leixões Sport Clube – Futebol, SAD aplicar-se-á à classificação apurada no final da presente época desportiva”.