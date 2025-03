O Leixões regressou somou a primeira vitória na II Liga neste ano civil, ao vencer fora o FC Porto por 1-0.

A equipa de Matosinhos, que não vencia desde 20 de dezembro (quando bateu o Mafra por 2-1), impôs-se com um golo apontado por Ricardo Valente aos 16 minutos.

Com este resultado, o Leixões, orientado por José Mota, põe fim a uma série cinco derrotas e cinco empates nos últimos dez jogos e chega aos 30 pontos na II Liga. O FC Porto mantém-se com 22 e está no 16.º lugar, posição de play-off de permanência/despromoção.