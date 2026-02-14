O Leixões continua em recuperação e, este sábado, foi até ao reduto do Farense vencer por 2-1, em jogo da 22.ª jornada da II Liga.

A equipa de Matosinhos, que assim chegou aos seis jogos consecutivos sem perder, até entrou em falso no encontro, isto porque Anthony Carter adiantou os algarvios ainda dentro do primeiro minuto. Contudo, aos 20, Bryan Róchez assinou o tento da igualdade.

Ao intervalo, José Faria lançou André Candeias. Com menos de dois minutos em campo, o jovem extremo agarrou Cláudio Araújo na área e foi expulso com cartão vermelho direto. Bica converteu o penálti e consumou a reviravolta do Leixões, que sobe, à condição, ao nono lugar, com 28 pontos.

Já o Farense, segue em 16.º, com 24 pontos, mas pode até cair para último, porque Penafiel e Paços de Ferreira, as equipas que vêm atrás, têm um e dois jogos em atraso, respetivamente.