O Leixões recebeu e venceu o Mafra, por 2-1, esta sexta-feira, na 15.ª jornada da II Liga, com um golo no último suspiro do jogo.

A equipa visitante marcou primeiro, com um golo de Friday Etim aos 16 minutos. Na segunda parte, aos 65, o Leixões empatou através de um excelente livre de Jean Felipe.

No entanto, o Leixões foi à procura dos três pontos e Werton, aos 90+5, marcou o 2-1.

Com este resultado, o Leixões está em sétimo lugar, com 22 pontos. O Mafra está em 15.º, com 14.