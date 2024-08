O Leixões atingiu, na manhã deste sábado, a segunda vitória na II Liga. De visita a Oliveira de Azeméis, a propósito da quarta jornada, os «Bebés do Mar» capitalizaram uma primeira parte de sentido único para escalar a tabela.

O marcador apenas mudou ao minuto 27, quando, na sequência de um livre cobrado à direita, Paulité aproveitou o espaço na entrada da área. Antes de dobrar a linha de golo, o esférico ainda desviou num defesa, traindo o guardião Nuno Macedo.

No segundo tempo, as alterações não inspiraram os comandados de Marco Leite. Em simultâneo, o adiantamento da Oliveirense não foi capitalizado pelo Leixões, por demérito de Rafael Martins e Regis Ndo.

Por isso, o 0-1 prevaleceu. Invicto, o Leixões atinge os oito pontos, a dois do líder Académico Viseu. Para a turma de Carlos Fangueiro, segue-se a receção ao Vizela, após a pausa para as seleções.

Por sua vez, a Oliveirense permanece «divorciada» dos triunfos, encaixando três derrotas e um empate. Na próxima jornada, há visita ao Seixal e ao Benfica B.

Felgueiras ameaça, mas divide pontos

Entretanto, na tarde deste sábado, em Coimbra, o Tondela empatou a um golo com o Felgueiras. Em casa emprestada, face ao estado do relvado na receção ao FC Porto B, os «Beirões» viram-se em desvantagem aos 54m, graças ao golo de João Santos.

Para lá da hora de jogo, aos 64m, Roberto repôs a igualdade, capitalizando uma grande penalidade.

Até final, o Felgueiras dispôs de várias oportunidades, mas sem engenho para recuperar a vantagem.

Ainda sem vitórias, o conjunto liderado por Vítor Bento ocupa o 11.º lugar, com quatro pontos, em igualdade com o Tondela (10.º). No regresso da II Liga, o Felgueiras receberá o Desp. Chaves, enquanto o Tondela visitará Mafra.