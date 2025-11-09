II Liga
II Liga: Torreense perde na visita ao Leixões e falha assalto à liderança
Conjunto de Matosinhos vence por 1-0, com golo de Bica
Vindo de oito jogos sem perder, o Torreense foi derrotado, este domingo, na visita ao Leixões (1-0), em jogo da 11.ª jornada da II Liga.
Com Fernando Valente (treinador dos sub-23) no banco, face à saída de João Nuno Fonseca a meio da semana, o conjunto de Matosinhos chegou ao golo aos 69 minutos, através de um grande pontapé de Bica.
Este triunfo permite ao Leixões subir, à condição, ao nono lugar, com 13 pontos. Já o Torreense, falha o assalto à liderança e continua no segundo posto, com 20 pontos, a dois do líder Sporting B.
