Vindo de oito jogos sem perder, o Torreense foi derrotado, este domingo, na visita ao Leixões (1-0), em jogo da 11.ª jornada da II Liga.

Com Fernando Valente (treinador dos sub-23) no banco, face à saída de João Nuno Fonseca a meio da semana, o conjunto de Matosinhos chegou ao golo aos 69 minutos, através de um grande pontapé de Bica.

Este triunfo permite ao Leixões subir, à condição, ao nono lugar, com 13 pontos. Já o Torreense, falha o assalto à liderança e continua no segundo posto, com 20 pontos, a dois do líder Sporting B.