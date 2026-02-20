O Vizela foi ao reduto do Leixões vencer por 2-1, colocando assim um ponto final na série de cinco jogos sem triunfos para a II Liga.

Depois de um primeiro tempo sem golos e com apenas um remate enquadrado com as balizas, a segunda parte trouxe mais emoção e o Vizela construiu uma vantagem de dois golos em apenas cinco minutos. O primeiro foi apontado por Heinz Morschel (59 minutos) e de seguida surgiu o remate certeiro de Busnic, com alguma sorte para o desvio num defesa.

O melhor que o Leixões conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem, já em cima do minuto 90 e através da marca dos onze metros. Bica não tremeu no frente a frente com o guarda-redes e apontou um golo sem consequências para o rumo do jogo.

Esta vitória deixa o Vizela, à condição, no quinto lugar da II Liga, com 32 pontos e já muito longe do Marítimo, líder isolado da prova com 44 pontos.