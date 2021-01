No primeiro jogo sob orientação de José Mota, o Leixões venceu o FC Porto B por 2-1, em Pedroso, numa partida referente à 15.ª jornada da II Liga.



Os matosinhenses marcaram primeiro por intermédio de Jefferson Encada logo aos 17 minutos após jogada confusa na área portista. Volvidos seis minutos, a equipa orientada por Rui Barros igualou por Danny Loader. O inglês permitiu a defesa a Beto na cobrança de uma grande penalidade, acabando por marcar na recarga.



Na segunda parte, os dragões estiveram perto de chegar à vantagem em várias ocasiões, mas esbarraram sempre no guarda-redes do emblema de Matosinhos, que fez uma excelente exibição. No período de descontos, Paulo Machado fugiu pela direita e cruzou atrasado para o golo de Kiki.



O FC Porto B esteve muito perto do empate nos últimos segundos. Porém, Beto fez uma intervenção soberba e impediu o golo de Mor Ndiaye.



Com este triunfo, o Leixões deixa a zona de descida e sobe ao 15.º lugar, atirando o FC Porto B para o penúltimo lugar.