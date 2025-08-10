Leixões arranca II Liga com vitória convincente diante do Felgueiras
Triunfo por 3-0 permite, para já, a liderança no campeonato
O Leixões arrancou a II Liga edição 2025/26 com o pé direito. Na estreia na competição, em casa, os «Bebés do Mar» registaram uma vitória convincente por 3-0 diante do Felgueiras, neste domingo.
No Estádio do Mar, a equipa da casa inaugurou o marcador pelos pés do capitão, Ricardo Valente, aos 29 minutos. Ainda antes do intervalo, Paulité, avançado de 24 anos, ampliou a vantagem para dois golos.
O último golo da tarde foi marcado já perto do fim do jogo. Aos 88 minutos, Benjamin Kanuric, que tinha saltado do banco aos 83 minutos, sentenciou a partida fazendo o 3-0 final.
Com este triunfo, o Leixões assume, para já, a liderança da II Liga. Em sentido contrário, o Felgueiras fica no último lugar da tabela classificativa.
Na próxima jornada, o Leixões desloca-se ao Seixal para enfrentar o Benfica B. O Felgueiras, por sua vez, recebe o Marítimo.