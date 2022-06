Na sequência do comunicado do Varzim, que alegava «práticas anti-regulamentares» do Leixões no processo de licenciamento para as competições profissionais, o clube de Matosinhos respondeu a garantir que cumpriu «todos os pressupostos exigidos» pela Liga Portugal.

«Informamos os sócios, adeptos e simpatizantes do Leixões que, ao contrário do que foi amplamente publicitado e comentado nas últimas semanas, a nossa presença na II Liga será uma realidade, na época 2022/23», vincaram os bebés do Mar.

O Leixões repudiou e condenou ainda «todas as insinuações e acusações» da nota do Varzim. «Esclarecemos, desde já, que jamais confundiremos uma Instituição Centenária, Nobre e Honrada, com um par de paraquedistas em perfeita insuficiência cognitiva e com uma sede de poder exacerbada», lê-se no comunicado matosinhense.

O clube que garantiu a permanência na II Liga refere ainda que existiram «jogos de bastidores» nas últimas duas semanas. «A coação a empresários de futebol e as ameaças a presidentes de outros clubes foram a cereja no topo de um bolo amplamente fora de validade. O resto, é caso de polícia», acrescenta o Leixões.

Note-se que os clubes têm até ao final do dia desta segunda-feira para concluírem o processo de licenciamento para as provas profissionais.