A direção do Leixões emitiu um comunicado relativo às agressões ocorridas durante uma sessão de esclarecimentos promovida pela SAD do clube, em Matosinhos.

«Lamentamos profundamente os acontecimentos e aguardamos que as entidades competentes procedam à investigação e apuramento integral dos factos, bem como à identificação dos agressores, para que sejam responsabilizados pelos atos praticados», pode ler-se.

O momento ocorreu no auditório da Escola EB 2-3 de Matosinhos, durante um evento comandado por André Castro. Os desacatos envolveram associados, seguranças e membros da claque, resultando em feridos, sendo que alguns acabaram por ser assistidos no hospital Pedro Hispano.

«Neste momento, manifestamos toda a nossa solidariedade para com os sócios agredidos, em especial com o nosso associado que se encontra hospitalizado, com uma situação clínica de prognóstico reservado. A ele e à sua família, enviamos uma palavra de força e o nosso total apoio».

De recordar que o Leixões desceu ao segundo escalão em 2009/10 e desde então não conseguiu voltar a subir à Liga. Esta temporada ficou em 13.º lugar da II Liga.