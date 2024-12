Os sócios do Leixões mandataram na sexta-feira à noite, em Matosinhos, a direção do clube para «pugnar pela declaração judicial de invalidade e/ou ineficácia das hipotecas» sobre o Estádio do Mar.

A decisão foi tomada em Assembleia Geral (AG) extraordinária convocada apenas para o efeito e, segundo Jorge Moreira, presidente do clube, remete para as «hipotecas voluntárias» sobre o Estádio do Mar, em Matosinhos, a favor da Segurança Social e do Fisco, em julho de 2011 e em 3 de julho de 2012.

As hipotecas foram então constituídas para garantir dívidas à Segurança Social e ao Fisco e o Leixões pretende agora anulá-las. Nesse sentido, os sócios reunidos na AG decidiram, por unanimidade, conferir poderes à direção do Leixões para lutar por esse objetivo.

Antes desta AG extraordinária, que foi concorrida e participada, houve uma assembleia ordinária na qual foi aprovado o relatório e contas de 2023/24 do clube.