Matosinhos está em festa: o Leixões garantiu esta sexta-feira a permanência na II Liga, ao vencer (2-0) na receção ao Vilafranquense.

Bruno começou a construir o triunfo dos Bebés do Mar, ao fazer o primeiro golo da partida, aos 50 minutos, na sequência de um lance de bola parada. Aos 86 minutos, Tiago Morais fez o 2-0 e fechou o resultado.

Com este resultado, e a uma jornada do fim, o Leixões chega aos 39 pontos e põe-se a salvo dos lugares de descida. O Vilafranquense é quinto, com 45 pontos.

A equipa de Matosinhos vai para a 14.ª temporada na II Liga, depois de ter descido da Liga em 2009/10.