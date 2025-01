Agora sim, é oficial. José Mota é o novo treinador do Leixões, sucedendo a Carlos Fangueiro no comando técnico da equipa principal.

O anúncio surgiu através das redes sociais do clube, que partilhou um vídeo de apresentação do novo treinador, que recentemente deixou o Farense. Esta é a terceira vez que José Mota assume o comando técnico do Leixões, depois das passagens entre 2008/09 e 2009/10, e 2020/21 até 2021/22.

No 10.º lugar da II Liga, o Leixões soma 22 pontos e vem de quatro derrotas, um empate e uma vitória nos últimos seis jogos, sendo que o mais recente foi um desaire por 1-0 frente ao Feirense.

