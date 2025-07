O Leixões garantiu a contratação de Cláudio Araújo, que foi apresentado esta terça-feira pelo emblema de Matosinhos.

O médio de 22 anos destacou-se na época passada ao serviço do Varzim e foi até eleito o Jogador Revelação da Liga 3.

Naquela que foi a primeira época enquanto sénior, Cláudio Araújo marcou 13 golos e deu quatro assistências em 32 partidas. Nos últimos dois jogos da fase de apuramento de campeão, o médio anotou um hat trick e um póquer.

Cláudio Araújo começou a formação no Sporting de Braga e passou ainda por Vilaverdense e Famalicão, antes de chegar aos juniores do Gil Vicente. Esteve, depois, duas épocas nos sub-23 dos barcelenses, mudando-se para a Póvoa de Varzim no verão passado.