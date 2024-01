Oito jogos depois, a Oliveirense regressou às vitórias na II Liga. A equipa de Oliveira de Azeméis foi até ao terreno do Leixões vencer por 2-0, em jogo da décima sétima jornada do segundo escalão do futebol nacional.

O primeiro golo da partida surgiu aos 53 minutos, de grande penalidade. Anthony Carter bateu Ricardo Ribeiro e deu vantagem ao conjunto de Ricardo Chéu.

Aos 67 minutos, Fabinho ainda desperdiçou um penálti para o Leixões. Perto do final da partida, o Leixões pediu nova grande penalidade devido a uma alegada falta de Arthur sobre Fabinho. Tiago Martins mandou jogar e acabou por confirmar a decisão no monitor do VAR. André Simões viu o segundo cartão amarelo e o respetivo vermelho por protestos, tal como um elemento do banco da equipa de Matosinhos.

Quem aproveitou para colocar um ponto final na partida foi a Oliveirense. Anthony Carter bisou, já no tempo de compensação, e confirmou o triunfo da equipa de Ricardo Chéu.

Com este resultado, o emblema de Oliveira de Azeméis está agora no décimo terceiro lugar da II Liga, com 20 pontos. O Leixões está no décimo sexto posto, com 17 pontos.