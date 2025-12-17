O médio Paulinho Alves anunciou esta quarta-feira o final da carreira de futebolista, aos 27 anos, decisão motivada por um problema de saúde que, nos últimos meses, o tem impedido de se apresentar fisicamente apto para competir de forma regular. O jogador representava o Leixões, clube pelo qual alinhou nas últimas quatro temporadas.

Em declarações aos meios do emblema de Matosinhos, Paulinho explicou uma decisão difícil, tomada por respeito ao jogo, ao clube e à sua própria saúde.

«Depois de muitos meses a enfrentar um problema de saúde que me limita fisicamente, e que já não me permite competir como sempre fiz, tomei a decisão de terminar aqui a minha carreira. Não foi uma decisão fácil», confessou.

«Foi um orgulho ter vestido esta camisola. Agora começo um novo capítulo, com gratidão por tudo o que vivi aqui», acrescentou.

O Leixões despediu-se do médio com palavras elogiosas, descrevendo-o como um «jogador com ADN Leixões» e um exemplo de «humildade, dedicação e profissionalismo».

Natural de São João da Madeira, Paulinho Alves fez a formação na Sanjoanense, FC Porto e no Liverpool, onde integrou os escalões sub-21 e sub-23, passando ainda pelo Wolverhampton. Já como sénior, teve uma curta experiência no Pribram, da Chéquia, antes de regressar a Portugal, onde representou Felgueiras e, por fim, o Leixões, clube onde encerra agora a carreira.