Viagem ao passado? Leixões apresenta camisola em memória da Taça conquistada
«Bebés do Mar» venceram, no antigo Estádio das Antas, o FC Porto por 2-0 em 1961
«Bebés do Mar» venceram, no antigo Estádio das Antas, o FC Porto por 2-0 em 1961
O Leixões apresentou um equipamento histórico, que a partir desta quarta-feira já está disponível na loja física da equipa da II Liga. Ambas as camisolas - uma com as cores tradicionais e a outra toda branca - fazem homenagem a uma época de ouro da formação de Matosinhos.
Os equipamentos, claramente com estilo vintage, remetem para o ano de 1961 - altura em que o Leixões venceu o FC Porto (2-0) na final da Taça de Portugal, disputada no antigo Estádio da Antas.
Estas camisolas, que nos obrigam a viajar no tempo, foram elaboradas em parceria entre o Leixões Sport Club e a Coup D'Etat - uma marca de roupa portuguesa.
Veja, na galeria associada, as imagens da camisola que marcam uma era de ouro do clube portuense.
O Leixões, recorde-se, jogará da II Liga na próxima temporada, depois de terminar em sétimo com 50 pontos - a nove do Torreense, que alcançou lugar de play-off mas caiu perante o Casa Pia.