O Leixões apresentou um equipamento histórico, que a partir desta quarta-feira já está disponível na loja física da equipa da II Liga. Ambas as camisolas - uma com as cores tradicionais e a outra toda branca - fazem homenagem a uma época de ouro da formação de Matosinhos. 

Os equipamentos, claramente com estilo vintage, remetem para o ano de 1961 - altura em que o Leixões venceu o FC Porto (2-0) na final da Taça de Portugal, disputada no antigo Estádio da Antas. 

Estas camisolas, que nos obrigam a viajar no tempo, foram elaboradas em parceria entre o Leixões Sport Club e a Coup D'Etat - uma marca de roupa portuguesa. 

Veja, na galeria associada, as imagens da camisola que marcam uma era de ouro do clube portuense. 

O Leixões, recorde-se, jogará da II Liga na próxima temporada, depois de terminar em sétimo com 50 pontos - a nove do Torreense, que alcançou lugar de play-off mas caiu perante o Casa Pia. 

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