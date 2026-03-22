VÍDEO: Leixões vira jogo louco frente ao P. Ferreira na luta pela manutenção
Equipa de Matosinhos esteve a perder por 0-2, mas «bis» de Semeu Commey selou reviravolta
O Leixões venceu este domingo o P. Ferreira por 3-2, no Estádio do Mar, em encontro da 27.ª jornada da II Liga.
Os visitantes adiantaram-se no marcador com golos de David Costa (27m) e João Victor (34m), aproveitando dois erros do guarda-redes Igor Stefanovic. Ainda antes do intervalo, Salvador Agra reduziu para os anfitriões (45m) com um grande remate de fora da área e relançou a partida.
Na segunda parte surgiu a figura improvável do encontro, o central Semeu Commey. O defesa empatou aos 51 minutos, após canto, e voltou a marcar já perto do final, aos 86, novamente na sequência de bola parada, completando a reviravolta.
Com este triunfo, o Leixões soma 34 pontos e sobe ao 12.º lugar, enquanto o P. Ferreira permanece no 14.º posto, com 30, ainda com um jogo em atraso.