O Leixões venceu este domingo o P. Ferreira por 3-2, no Estádio do Mar, em encontro da 27.ª jornada da II Liga.

Os visitantes adiantaram-se no marcador com golos de David Costa (27m) e João Victor (34m), aproveitando dois erros do guarda-redes Igor Stefanovic. Ainda antes do intervalo, Salvador Agra reduziu para os anfitriões (45m) com um grande remate de fora da área e relançou a partida.

Na segunda parte surgiu a figura improvável do encontro, o central Semeu Commey. O defesa empatou aos 51 minutos, após canto, e voltou a marcar já perto do final, aos 86, novamente na sequência de bola parada, completando a reviravolta.

Com este triunfo, o Leixões soma 34 pontos e sobe ao 12.º lugar, enquanto o P. Ferreira permanece no 14.º posto, com 30, ainda com um jogo em atraso.

II Liga: Sporting B vence no terreno do Feirense com golo no fim
II Liga: Torreense vence Felgueiras e mantém sonho da subida
II Liga: Marítimo vence e vê subida cada vez mais perto
II Liga: Vizela vence Penafiel e segue na luta pela subida
II Liga: Académico de Viseu vence por 3-0 e mantém posição