Simãozinho abriu caminho para a vitória do Leixões sobre o Portimonense (3-0), em jogo da 7.ª jornada da II Liga, com um canto direto que surpreendeu toda a gente.

Foi logo aos 10 minutos de jogo, do lado direito, com a bola a descrever um arco e a entrar junto ao segundo poste, sem qualquer hipótese de defesa para o guarda-redes dos algarvios.

Em vantagem a equipa de Matosinhos acabou por marcar mais dois golos ainda na primeira parte, com Ricardo valente (34m) e Paulinho (38m) a darem maior expressão ao resultado.

Com esta vitória, o Leixões sobe até ao quarto lugar da classificação da II Liga, com 12 pontos, enquanto o Portimonense segue no 15.º lugar, com apenas 5.

Veja o golo de Simãozinho: