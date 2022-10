Leonel Pontes já não é treinador do Sporting da Covilhã, confirmou esta segunda-feira o clube que disputa a II Liga portuguesa, prova na qual é o atual 17.º e penúltimo classificado.

A saída de Leonel Pontes, que estava desde o início de dezembro de 2021 no cargo, acontece um dia depois da eliminação na segunda eliminatória da Taça de Portugal, com a derrota por 3-0 ante o Caldas, clube que disputa a Liga 3.

«O Sporting Clube da Covilhã informa que chegou a acordo com a equipa técnica liderada pelo mister Leonel Pontes, para a revogação do contrato de trabalho que os vinculava até final da presente época desportiva. O clube agradece todo o empenho e profissionalismo demonstrado pelos técnicos e deseja os maiores êxitos para o futuro», refere o Sporting da Covilhã, em nota oficial.

O técnico de 50 anos deixa a equipa com cinco pontos conquistados em sete jornadas na II Liga 2022/23, fruto de uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Tem os mesmos pontos do 15.º e 16.º classificados, B SAD e UD Oliveirense, e mais um do que o 18.º e último, o Torreense.