O futebolista do Leixões, João Oliveira, vai ser operado a uma fratura na face, sofrida na vitória de domingo ante o Feirense (2-0), em jogo da oitava jornada da II Liga portuguesa.

O avançado/extremo de 25 anos sofreu, segundo informou o Leixões no domingo, «um traumatismo que resultou numa fratura na face direita», com perda de consciência, depois de uma falta do guarda-redes Arthur, aos 19 minutos.

O jogador luso-suíço, que na sequência do lance foi internado para observação e realização de exames médicos no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, foi transferido esta segunda-feira para o Hospital São João, no Porto, onde vai decorrer a operação.