II Liga: divulgada data do play-off entre Belenenses e Farense
Primeira mão acontece dia 23 e a segunda dia 30
DS
Um dia depois de ser divulgada a data do play-off de acesso à Liga, entre Torreense e Casa Pia, a Liga comunicou o equivalente da segunda divisão.
A primeira mão da disputa entre Farense e Belenenses acontece no dia 23, 20h30, no estádio de São Luís. A segunda mão acontece no dia 30 do maio, pelas 20h30, no Estádio do Restelo.
O Belenenses chega a este duelo após ter terminado em terceiro lugar na fase de campeão da Liga 3. Já o Farense perdeu em casa do Portimonense neste domingo e caiu para o 16.º lugar da II Liga.
