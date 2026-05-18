Um dia depois de ser divulgada a data do play-off de acesso à Liga, entre Torreense e Casa Pia, a Liga comunicou o equivalente da segunda divisão.

A primeira mão da disputa entre Farense e Belenenses acontece no dia 23, 20h30, no estádio de São Luís. A segunda mão acontece no dia 30 do maio, pelas 20h30, no Estádio do Restelo. 

O Belenenses chega a este duelo após ter terminado em terceiro lugar na fase de campeão da Liga 3. Já o Farense perdeu em casa do Portimonense neste domingo e caiu para o 16.º lugar da II Liga.

RELACIONADOS
II Liga: Farense e Belenenses cruzam destinos no play-off
Liga: já são conhecidas as datas para o play-off entre Casa Pia e Torreense