Ao terminar no 16.º lugar da II Liga, o Farense vai medir forças com o Belenenses, terceiro colocado da Liga 3. Há um ano, o emblema do Restelo perdeu no play-off para o Paços de Ferreira. A primeira mão está agendada para o Estádio São Luís, em Faro, no sábado.

O duelo decisivo está agendado para 29 de maio, no Restelo.

Desde 2022, apenas Länk Vilaverdense (2023) conseguiu subir da Liga 3 para a II Liga via play-off.

O Belenenses deixou a II Liga em 2024, enquanto o Farense não está abaixo dos campeonatos profissionais desde 2018, quando foi finalista vencido do Campeonato de Portugal – então a terceira divisão.

Sem contar com o B SAD, Farense e Belenenses não medem forças desde abril de 2002, quando os lisboetas golearam os algarvios no Restelo (4-0), na 31.ª jornada da Liga. O Farense não vence este adversário desde novembro de 2000.