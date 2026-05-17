II Liga: Farense e Belenenses cruzam destinos no play-off
Belenenses anseia vingar 2025 e regressar aos campeonatos profissionais
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Ao terminar no 16.º lugar da II Liga, o Farense vai medir forças com o Belenenses, terceiro colocado da Liga 3. Há um ano, o emblema do Restelo perdeu no play-off para o Paços de Ferreira. A primeira mão está agendada para o Estádio São Luís, em Faro, no sábado.
O duelo decisivo está agendado para 29 de maio, no Restelo.
Desde 2022, apenas Länk Vilaverdense (2023) conseguiu subir da Liga 3 para a II Liga via play-off.
O Belenenses deixou a II Liga em 2024, enquanto o Farense não está abaixo dos campeonatos profissionais desde 2018, quando foi finalista vencido do Campeonato de Portugal – então a terceira divisão.
Sem contar com o B SAD, Farense e Belenenses não medem forças desde abril de 2002, quando os lisboetas golearam os algarvios no Restelo (4-0), na 31.ª jornada da Liga. O Farense não vence este adversário desde novembro de 2000.