O Paços de Ferreira cai à Liga 3, a terceira divisão, pela primeira vez em 52 anos. Os 'castores' viram a despromoção ser confirmada neste domingo após uma vitória ingrata sobre o Penafiel (2-1).

Na Capital do Móvel, um golo de Ibrahima Kebe deu vantagem aos visitantes. Foi o primeiro tento de Kebe em Portugal, numa jogada algo caricata - ganhou um duelo na grande área e rematou por baixo das pernas do guardião (58m).

Já na reta final do encontro, o Paços de Ferreira ainda acalentou as esperanças dos adeptos com o golo do empate. Miguel Mota, acabado de entrar, marcou aos 83 minutos. Nos descontos, David Costa marcou quase no mesmo instante em que o Portimonense carimbou a permanência. Um golo ingrato.

Isto porque a vitória do Portimonense em casa diante do Farense, num dérbi algarvio, condenou o Paços de Ferreira. Os alvinegros saíram da zona de despromoção (15.º) e deixaram os rivais em 16.º, logo acima dos pacenses, em lugar de acesso ao play-off.

[Notícia em atualização]