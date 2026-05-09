A Oliveirense venceu no dérbi com o Feirense, em Santa Maria da Feira (2-1), mas viu consumada a despromoção à Liga 3, face ao empate do Portimonense em Felgueiras (1-1). Na 33.ª e penúltima jornada da II Liga, neste sábado, o extremo Zé Ricardo adiantou os anfitriões aos 26 minutos.

Entre trocas, o médio Doumbia viu duplo amarelo aos 71 minutos e desfalcou o Feirense. Pouco depois, Pedro Martelo bisou – marcando aos 76 e 84 minutos – e operou a reviravolta.

Ainda assim, a Oliveirense é 18.ª e última, com 34 pontos, a três do Portimonense (16.º), que guarda vantagem no confronto direto. Os comandados de Ricardo Silva vão regressar à Liga 3 após 4 anos. Segue-se a receção ao Felgueiras (14.º).

Por sua vez, o Feirense é oitavo classificado, com 45 pontos, apontando à visita à União de Leiria (4.ª).

Em Felgueiras houve empate a um golo. Depois de os anfitriões se adiantarem pelo avançado Lucas Duarte aos 11 minutos, o “ponta” Welinton Jr. marcou para o Portimonense aos 41m.

Ora, o Felgueiras ocupa o 14.º lugar, com 41 pontos, dois sobre o Portimonense (16.º). Na última jornada, o Felgueiras visita a Oliveirense, enquanto o Portimonense recebe o Farense (15.º).

Na luta pela sobrevivência continuam Farense e Paços de Ferreira, que empataram a um golo no Algarve. O médio Miguel Menino adiantou os anfitriões aos 69 minutos, enquanto o médio David Costa aplicou o 1-1 aos 84m.

Na última jornada, na receção ao Penafiel (12.º), o Paços de Ferreira até pode empatar, caso o Portimonense perca com o Farense (15.º). Os “Castores” levam 36 pontos no 17.º lugar, a um do Portimonense.

A Norte, o Penafiel garantiu a manutenção ao vencer o campeão Marítimo, por 1-0. O único golo foi apontado aos 90+4m pelo avançado Zé Leite.

O Penafiel é 12.º com 41 pontos, enquanto o Marítimo lidera com 66.

Por último, o Leixões venceu na visita ao Desp. Chaves, por 2-1. Ainda que o avançado Roberto tenha adiantado os anfitriões aos 21 minutos, de penálti, o avançado Luccas Paraizo restabeleceu a igualdade aos 32m.

Na etapa complementar, o avançado Bryan Róchez completou a reviravolta aos 69 minutos.

Assim, o Leixões é sétimo com 47 pontos, enquanto o Desp. Chaves ocupa o 11.º posto, com 42 pontos.

