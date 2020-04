O Leixões certificou junto da Liga de Clubes a regularização salarial e passou a ter sua «situação normalizada», anunciou esta quarta-feira o organismo responsável pelos campeonatos profissionais.

«A Liga Portugal confirma que recebeu toda a documentação que certifica a regularização salarial do Leixões. O clube tem já a situação normalizada», lê-se numa pequena nota publicada no sítio oficial do organismo na Internet.

Em 18 de março, a Liga notificou seis SAD, duas de clubes da Liga e quatro da II Liga, para demonstrarem o cumprimento salarial dos últimos três meses, no prazo de 15 dias.

Boavista e Desportivo das Aves, da Liga, Vilafranquense, Cova da Piedade, Académica e Leixões, do segundo escalão, foram os emblemas notificados.

Deste grupo, o Boavista, o Vilafranquense e agora o Leixões passaram a ter a situação normalizada.