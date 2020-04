A Liga de Clubes tem até dia 3 de agosto para acabar os campeonatos profissionais, em particular a Liga, já que nessa data (3 de agosto) a Federação Portuguesa de Futebol tem de informar a UEFA dos clubes apurados para as provas europeias.

Isso mesmo foi transmitido esta quarta-feira pelo presidente Fernando Gomes aos clubes profissionais da Liga e II Liga, numa videoconferência realizada esta tarde e que contou também com a presença de Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes.

Nesse encontro, foi comunicado aos clubes que alguns países terão de finalizar os campeonatos até 20 de julho porque são de ranking mais baixo e têm de jogar pré-eliminatórias, o que não se aplica a Portugal, que tem mais alguns dias para o fazer.

De resto, foram transmitidas todas as outras conclusões que a UEFA já deu a conhecer publicamente, particularmente o adiamento dos jogos agendados para junho (incluindo o play-off de acesso ao Euro 2020), o adiamento do Euro sub-21 de 2021 para 2022, o adiamento do Europeu feminino para 2022, o adiamento dos Euro sub-19 e Euro sub-17 feminino e o cancelamento dos Euro sub-17 do Euro sub-19 feminino.