O Farense reagiu esta quinta-feira à ação interposta pelo Marítimo no sentido de impugnar a decisão de suspender a II Liga e as consequentes promoções do Nacional e do clube algarvio, alertando, em comunicado, «para os perigos que as misturas de interesses podem incitar».

O clube de Faro não reconhece os argumentos apresentados pelo Marítimo e defende que «este momento se deveria consagrar pela cooperação, altruísmo e unidade» e não por «episódios de incontornável segregacionismo e evidente misantropia».

O Farense garante ainda que «em momento algum exerceu qualquer tipo de pressão ou influência» junto dos órgãos reguladores com vista ao término do campeonato e consequente decreto de subidas e descidas de divisão.

O clube algarvio adianta ainda que já deu início, há duas semanas, às obras necessárias para que o Estádio São Luís possa cumprir os requisitos e, assim, receber jogos da I Liga.

A terminar o campeonato, o Farense apela ao «bom senso, ponderação e seriedade» e exige «respeito total».

Recordamos que a II Liga foi suspensa definitivamente a 5 de maio, com a consequente promoção automática dos dois primeiros classificados, Nacional e Farense.