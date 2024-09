A União de Leiria garantiu, esta sexta-feira, que «muito em breve» prestará o esclarecimento de inexistência de dívidas, procedimento exigido pela Liga.

Esta foi a única sociedade desportiva a falhar a data-limite para comprovar o cumprimento salarial referente aos meses de maio, junho, julho e agosto. Como tal, a Liga exigiu a receção dos documentos «no prazo de 15 dias».

«Houve um pequeno atraso em relação à demonstração de pagamento do último mês, por uma mera questão bancária. Está em processo de resolução e será sanada muito em breve, bastante antes do término do prazo legal para o efeito», justificou a SAD da União de Leiria.

Na última época, também na II Liga, foram retirados quatro pontos ao Länk Vilaverdense por «infrações de natureza salarial».

Na presente temporada, o quadro sancionatório para estas infrações foi agravado praticamente para o dobro, prevendo a subtração entre cinco e oito pontos, em vez dos anteriores dois a cinco pontos.