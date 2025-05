Durante breves momentos, o Vizela esteve apurado diretamente para a primeira Liga. Porém, um golo do Tondela, noutras paragens, precipitou os vizelenses para o terceiro lugar da tabela. Mesmo após uma vitória no terreno do Marítimo, na Madeira, os vizelenses ficam no mesmo posto e têm de disputar o play-off de subida com o 16.º classificado da Liga portuguesa (2-1). Mantém-se vivo o sonho de subida um ano após o Vizela ter descido à II Liga.

O Vizela mostrou desde cedo o porquê de estar várias posições acima do Marítimo na classificação. Com melhor fio de jogo, domínio de posse de bola e sempre mais perto da área do Marítimo, foi uma surpresa o golo inaugural dos madeirenses aos 12 minutos. Na sequência de um canto batido à maneira curta, a bola sobrou para a entrada da área onde surgiu o médio Ibrahima Guirassy. Atirou de primeira à meia-volta e celebrou.

Mesmo assim, o Marítimo quando chegava lá à frente, conseguia criar perigo. Morro ainda fez uma bela defesa a remate do experiente Alexandre Guedes. Porém, o Vizela fez tremer a baliza de Gonçalo Tabuaço na sequência de um grande livre direto de Morschel, um dos destaques desta temporada. Marcação irrepreensível que acabou por embater no poste e não entrar. O dominicano ainda obrigou Tabuaço a uma defesa apertada.

Nada o guarda-redes do Marítimo pôde fazer aos 45 minutos, em cima do intervalo, quando o colega Afonso Freitas desviou um cruzamento para a própria baliza. Lance infeliz do lateral e tudo empatado no descanso.

A segunda parte foi mais equilibrada. Foi preciso esperar até ao minuto 70 para haver golo, já depois de várias intervenções de Gonçalo Tabuaço. E foi numa grande penalidade concedida após falta de Guirassy, que antes tinha marcado um golo. Na marcação do castigo, Morschel marcou sem balanço e surpreendeu Tabuaço. Golo espetacular que levou o Vizela ao segundo posto.

O principal motivo de interesse nos instantes finais foi acompanhar os outros dois jogos da II Liga em simultâneo. Houve várias mudanças de posição consoante os resultados, mas o Vizela acabou mesmo por manter o terceiro lugar da competição. Agora segue-se o 16.º classificado da Liga portuguesa. O Marítimo termina a temporada em 11.º.