A Liga informou, na tarde desta sexta-feira, da interdição do Estádio Capital do Móvel, casa do Paços de Ferreira e que tem sido casa emprestada do Lank Vilaverdense nos jogos da II Liga.

Em causa, estão as «condições mínimas exigíveis para a realização dos jogos das competições», que não foram apresentadas, na sequência de uma vistoria por parte da Liga ao recinto pacense.

Desta forma, o Vilaverdense, que ia receber o Tondela para a 10.ª jornada da II Liga em Paços de Ferreira, vai ser realizado às 11 horas de domingo, na Vila das Aves, no Estádio do CD Aves. O duelo tinha como hora original, no domingo, as 14 horas.

«Ao abrigo do artigo 39.º do Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal, a Liga Portugal realizou uma vistoria ao Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira. Verificando-se que o relvado não apresentava as condições mínimas exigíveis para a realização dos jogos das competições profissionais, foi determinada a respetiva interdição», começa por referir a Liga, em nota oficial.

«Estando o estádio interditado, a Länk Vilaverdense, Futebol SAD, que no dia de amanhã irá jogar, na qualidade de visitada, contra a CD Tondela – Futebol, SAD, num jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga Portugal Sabseg, requereu, ao abrigo do n.º 1 do artigo 29.º-A do RC, a alteração temporária do estádio. Em consequência do antes exposto, e verificados os pressupostos para o deferimento do requerido, a Direção Executiva autorizou, que o jogo n.º 21007 Länk Vilaverdense vs CD Tondela, referente à Jornada 10 da Liga Portugal SABSEG, seja realizado no Estádio do CD Aves. Mais se informa que, obtida a anuência das Sociedades Desportivas e do Operador Televisivo, foi também alterado o horário do jogo», conclui a Liga.