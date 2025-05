O Tondela-Alverca e o Vizela-Académico de Viseu, jogos da 33.ª e penúltima jornada da II Liga que envolvem os três primeiros classificados na luta pela promoção, realizam-se às 14 horas de domingo, confirmou a Liga, esta terça-feira.

A ronda começa na sexta-feira, com a receção do Feirense ao despromovido Mafra. No sábado, há três jogos, dois deles com equipas ainda na luta pela permanência: o Paços de Ferreira e a UD Oliveirense.

Para domingo, estão agendados, além do Tondela-Alverca e do Vizela-Académico de Viseu, mais três jogos, dois deles com equipas que ainda procuram confirmar a manutenção (Portimonense e FC Porto B) e um deles a envolver o Torreense, a única equipa fora do top-3 que ainda pode aspirar a subir de divisão, mas apenas via terceiro lugar.

Datas, horas e transmissões da 33.ª jornada:

Sexta-feira, 9 de maio

CD Feirense – CD Mafra, 20h15 – Sport TV

Sábado, 10 de maio

FC P. Ferreira – FC Felgueiras, 11h00 – Sport TV

UD Oliveirense – Marítimo M., 14h00 – Sport TV +

GD Chaves – U. Leiria, 18h00 – Sport TV

Domingo, 11 de maio

SCU Torreense – Leixões SC, 11h00 – Sport TV

FC Vizela – Académico, 14h00 – Sport TV

CD Tondela – FC Alverca, 14h00 – Sport TV +

Portimonense – FC Porto B, 18h00 – Sport TV

SL Benfica B – FC Penafiel, 18h00 – BTV

