Dezoito anos depois, o Farense festeja o regresso ao convívio com os grandes do futebol português. Em tempos completamente atípicos, devido à pandemia da covid-19, o emblema algarvio consegue o tão ansiado objetivo, com o presidente João Rodrigues a destacar o trajeto da equipa na II Liga, mas face ao momento que se vive, a pedir que se faça a festa da subida sem «euforias desmedidas».

«Este é um dia que ansiávamos há muitos anos. Estivemos no primeiro lugar isolado várias jornadas, ocupámos os lugares de subida em 22 das 24 jornadas. Penso que é um trajeto meritório (…) Era para isso que estávamos cá e foi para isso que lutámos toda a época. Mas foi decidido interromper o campeonato. (…) Não é altura de euforias desmedidas, apesar dos 18 anos que passámos com este grito sufocado de voltarmos à I Liga», afirmou o líder do clube e da SAD do Farense, da qual é acionista maioritário desde 2016, durante uma comunicação em direto no Facebook do emblema algarvio.

O dirigente deixou uma palavra de elogio ao «esforço e empenho das outras equipas e clubes» da II Liga, dizendo compreender a frustração dos rivais pelo facto do campeonato não ter sido concluído em campo.

Quanto aos festejos, fonte da SAD do Farense revelou à agência Lusa que está a ser avaliada, em conjunto com a Câmara Municipal de Faro e a Polícia de Segurança Pública, a realização de um cortejo automóvel pela cidade na quarta-feira, sem concentração de pessoas.

Outro dos elementos que não escondeu a alegria pelo regresso do Farense à Liga foi o treinador Sérgio Vieira, que nesta emissão em direto realizada pelo Farense assumiu que, apesar de não ser esta a forma que a formação queria para garantir o regresso à Liga, o objetivo foi alcançado e com toda a justiça.

«Este é o dia para toda uma nação de adeptos que esperou durante muitos anos para sentir o que estamos a sentir. Não podemos passar ao lado do que está a acontecer em todo o mundo: claro que influenciou nesta decisão e não era desta forma que queríamos subir. (…) O Farense foi a melhor equipa e esteve mais tempo em lugares de subida e em primeiro lugar. (…) Fez-se justiça e colocou-se desta forma o clube na Liga», referiu o treinador.

Esta terça-feira, Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) revelou em comunicado, que «fixou» as promoções dos dois primeiros classificados da II Liga, Nacional e Farense, bem como a despromoção dos dois últimos, Cova da Piedade e Casa Pia. Estas decisões terão de ser aprovadas em Assembleia Geral do organismo. A II Liga foi suspensa no dia 12 de março, devido à pandemia de covid-19, e, ao contrário da I Liga, não viu contemplada pelo Governo a sua finalização em campo.

O Farense já participou no principal escalão do futebol português em 23 ocasiões, entre 1970/71 e 2001/02, voltando assim ao convívio com os grandes 18 anos depois.