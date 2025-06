Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), confirmou esta sexta-feira que o Boavista falhou a inscrição na II Liga para 2025/26, sendo substituído pela Oliveirense na vaga em aberto na II Liga.

No final da Assembleia-Geral (AG) do organismo, que decorreu esta sexta-feira no Porto, o dirigente lamentou a situação do clube do Bessa, que terminou a época transata num dos lugares de descida da I Liga, mas não conseguiu cumprir os requisitos exigidos para competir no segundo escalão profissional.

«É com tristeza que vemos qualquer sociedade desportiva não ficar nas condições que ganhou por direito próprio dentro do campo. Por isso, estamos tristes com todos aqueles que desceram, mas, como compreendem, esta é a casa dos clubes e compete-lhe respeitar os regulamentos que foram aprovados em sede de AG e ratificados na Federação Portuguesa de Futebol (FPF)», afirmou Reinaldo Teixeira.

O líder da LPFP garantiu que o Boavista tentou «com grande empenho» cumprir os critérios de inscrição, mas não o conseguiu dentro do prazo limite, que terminou à meia-noite de quarta-feira.

«O Boavista, infelizmente, não cumpriu, apesar de nós testemunharmos que estiveram muito empenhados e fizeram um grande esforço para o conseguirem e obterem o que é necessário para se inscreverem. Lamentamos e desejamos que todos aqueles que desceram, não só o Boavista, regressem rapidamente às competições profissionais», acrescentou.

Confirmando que será a Oliveirense a ocupar o lugar deixado vago pelo Boavista, Reinaldo Teixeira explicou que o convite foi feito de acordo com os regulamentos da LPFP, tendo em conta a classificação da última temporada da II Liga.

«O normal é convidar, de acordo com as regras, a equipa que ficou logo abaixo [da última equipa que se manteve no escalão]. A Oliveirense já foi convidada e houve diálogos. A partir do momento em que não foram conseguidos os requisitos para que o Boavista se mantivesse, houve diálogos no dia seguinte e os serviços encetaram o que é normal. Agora, cabe à Oliveirense honrar as suas condições», afirmou.

Reinaldo Teixeira sublinhou ainda que a LPFP continuará a pautar-se por critérios de rigor e transparência: «O espírito da Liga é que haja cada vez mais esta clareza e ambição, que passa pela vontade de todas as sociedades desportivas crescerem e virem para o futebol profissional, desde que se consigam manter com as condições necessárias. O Boavista é um histórico, acho que ninguém fica satisfeito, mas a nós, enquanto entidade coletiva plural, preocupa-nos olhar com o pragmatismo que o momento obriga».