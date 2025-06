Rui Fonte anunciou, esta quinta-feira, o fim da carreira enquanto atleta através das redes sociais. O avançado de 35 anos representou o Paços de Ferreira nas duas últimas temporadas. Em 2024/25 marcou sete golos e fez duas assistências em 35 jogos.

Rui Fonte deu os primeiros passos no futebol com as cores do Sacavenense. Passou pela formação do Sporting antes de rumar a Inglaterra, para representar o Arsenal também em escalões de formação. Pelo caminho foi também internacional pelas camadas jovens de Portugal, tendo marcado 18 golos em 39 jogos.

A nível de sénior passou por vários clubes das melhores ligas do mundo. Em Inglaterra, representou o Crystal Palace e o Fulham. Passou ainda pelo Espanyol, de Espanha, e o Lille, de França.

Em Portugal representou clubes como o V. Setúbal, o Benfica, o Belenenses, o Sp. Braga, o Estoril Praia, o Famalicão e, por fim, o Paços de Ferreira. A melhor época, pelo menos em termos de números, foi a de 2016/17, na qual marcou 15 golos e fez duas assistências pelo Sp. Braga.

Fez um total de 85 golos em 415 jogos. Em termos de títulos, Rui Fonte retira-se com duas Taças de Portugal e duas Taças da Liga no currículo. Entre muitos agradecimentos a familiares e amigos, Fonte despiu-se, detalhadamente, de alguns clubes que representou ao longo da carreira.

«Obrigado a todos os clubes, com todos aprendi e fui sempre muito bem tratado e acarinhado. Um agradecimento especial ao Sacavenense por ser o meu primeiro clube. Ao Sporting, por me ter dado as bases para a minha formação - primeiro enquanto Homem e depois como jogador», começou por dizer.

«Ao Benfica, porque no momento mais difícil da minha carreira não deixou que nada me faltasse e esteve comigo até ao momento do meu regresso competitivo. Ao FC Paços de Ferreira, por me ter dado o privilégio de o representar e me ter devolvido o prazer de jogar e treinar», deixando o melhor para o fim.

«E por fim, e muito especialmente ao SC Braga, o Clube onde fui realmente feliz, onde ganhámos títulos e onde tive o privilégio de ser capitão. Desfrutei todos os dias do clube e do futebol e também de Braga, cidade que eu e a minha família escolhemos como casa», pode ler-se na publicação.