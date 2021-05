Três anos depois, o Estoril está de regresso à Liga.



Os jogadores da equipa da Linha juntaram-se no António Coimbra da Mota e assistiram ao triunfo do Arouca contra a Académica que lhes deu a promoção ao escalão máximo do futebol português. Assim que soou o apito final em Coimbra, os jogadores canarinhos deram início à festa.



«É para a primeira! É para a primeira!», cantou-se no balneário estorilista.



André Vidigal mostrou os contornos da festa do Estoril com os jogadores a beberem, a cantarem e a dançarem.



Veja:

A festa foi grande entre o plantel estorilista, como se pode ver no vídeo associado a este artigo, partilhado pelo clube nas redes sociais.