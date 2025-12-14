II Liga: Lourosa agrava crise pacense com goleada por 5-1
Derrota pacense marca estreia do novo técnico Nuno Braga
Derrota pacense marca estreia do novo técnico Nuno Braga
O Lusitânia de Lourosa goleou este domingo o Paços de Ferreira, por 5-1, no Estádio Capital do Móvel, em jogo da 14.ª jornada da II Liga.
Este é o terceiro consecutivo no campeonato do Lourosa, que ascende ao sétimo lugar, com 20 pontos, enquanto o Paços de Ferreira, em crise, no primeiro jogo após a saída de Filipe Cândido, continua no penúltimo lugar, em zona de descida direta, com 12.
Na estreia de Nuno Braga no banco pacense foi Pedro Miguel quem levou a melhor. André Sousa abriu o marcador aos 10 minutos. O Paços empatou por Josué, mas Dória voltou a colocar a equipa visitante em vantagem, com Tiago Dias a fazer o terceiro ainda antes do intervalo.
No segundo tempo a goleada consumou-se com tentos de Miguel Pereira, aos 47 minutos, tendo o mesmo jogador assistido João Vasco que consumou o pesado resultado final, aos 86.