O jogo entre Lusitânia de Lourosa e Felgueiras, a contar para a 21.ª jornada da II Liga, vai ser disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

A autorização por parte da Liga de Clubes vem na sequência do pedido de alteração feito pelo clube de Lourosa, que, na condição de visitado, não pode utilizar o seu próprio estádio, que desde o início da época está em obras para que seja possível o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares para disputar uma liga profissional.

«Por indicação da Força de Segurança Local, devido a uma elevada concentração de eventos e respetivo empenhamento operacional de efetivo, não poderá ser utilizado o Estádio Cidade de Barcelos, indicado como estádio substituto pelo Lusitânia de Lourosa», esclarece a Liga, em comunicado.

Com efeito, Penafiel, a quase 50 quilómetros de Lourosa, foi aprovada como casa emprestada do Lusitânia. O jogo terá lugar no sábado, dia 7 de fevereiro, pelas 11 horas da manhã.