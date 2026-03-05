O Lusitânia de Lourosa vai receber o Académico de Viseu no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, na 27.ª jornada da II Liga, a 21 de março (11h). Os “Leões” continuam com o estádio em obras de requalificação, pelo que regressam a Oliveira de Azeméis, onde já perderam contra o Marítimo (4-0).

Nesta época, entre II Liga e Taça de Portugal, o emblema de Santa Maria da Feira já jogou em Vizela, Famalicão, Paredes, Aves, Paços de Ferreira, Olival, Pedroso (Vila Nova de Gaia) e Oliveira de Azeméis.

O Lusitânia de Lourosa ocupa o oitavo lugar da II Liga, com 34 pontos. No domingo, às 18 horas, há receção ao Sporting B (3.º), no Olival.