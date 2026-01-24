Até ver, a 19.ª jornada da II Liga tem sido feita de jogos emocionantes. Depois da reviravolta épica do Paços de Ferreira frente ao Académico de Viseu (2-1), na abertura da ronda, o Desp. Chaves-Lusitânia de Lourosa revelou-se um digno sucessor, tendo terminado com um empate a dois golos.

Os lusitanistas foram os primeiros a marcar, por Miguel Pereira (17m), mas viram os transmontanos darem a volta ao resultado por Roberto (44m) e Tiago Almeida (70m). O segundo golo surgiu poucos minutos depois de um penálti favorável ao Desp. Chaves ter sido revertido com o auxílio do VAR.

Pela primeira vez em desvantagem, o Lusitânia de Lourosa deu uma boa resposta e conseguiu evitar o desaire com um golo de Rodrigo Martins, aos 81 minutos, na sequência de um pontapé de canto.

Os últimos minutos ficaram marcados por uma indisposição do treinador lusitanista, Pedro Miguel, que recebeu assistência médica no banco e, após o apito final, foi encaminhado, por precaução, ao hospital de Chaves.

O Desp. Chaves, que não vence para a II Liga há quatro jornadas, atinge os 27 pontos, somando mais dois do que o Lusitânia de Lourosa, que vai numa sequência de três jogos sem ganhar no campeonato.

Este sábado jogam-se ainda o Marítimo-Felgueiras (14h00) e o Leixões-Benfica B (15h30).