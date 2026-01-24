O treinador do Lusitânia de Lourosa, Pedro Miguel, encontra-se estável e em observação no hospital de Chaves, para onde foi transportado no final do jogo deste sábado frente aos flavienses, para a II Liga.

«O mister Pedro Miguel está estável e já foi excluído o cenário mais grave, que naturalmente mais nos preocupava. Ainda assim, ficará em observação no hospital de Chaves durante, pelo menos, 24 horas», lê-se numa nota publicada pelo Lusitânia de Lourosa nas redes sociais.

O treinador sentiu-se mal na parte final da partida frente ao Desp. Chaves (2-2), para a 19.ª jornada da II Liga, tendo sido assistido ainda no banco de suplentes, pelas equipas médicas dos dois clubes, durante o período de compensação e nos momentos que se seguiram ao apito final.

Depois de estabilizado com o auxílio da equipa da VMER do hospital de Chaves, Pedro Miguel foi transportado pelos Bombeiros Voluntários Flavienses para a unidade hospitalar da cidade transmontana, onde se encontra em observação.