Luís Tralhão é o novo técnico principal do Torreense, anunciou a equipa da II Liga.

O treinador de 47 anos é promovido à formação principal do clube de Torres Vedras, depois de ter levado a formação de sub-23 à conquista da Liga Revelação em 2024/25.

Luís Tralhão substitui no cargo Vítor Martins, que acabou por ser demitido após a derrota em casa frente ao Lusitânia de Lourosa, na passada terça-feira.

O Torreense é 9.º classificado na II Liga, com 20 pontos, a seis da zona de subida.