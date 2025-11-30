O FC Porto B somou a sétima derrota em 12 jogos na II Liga, a primeira nos últimos três encontros, na receção ao Lusitânia de Lourosa.

Após uma primeira parte sem golos e, diga-se, sem qualquer remate enquadrado com as respetivas balizas, os azuis e brancos regressaram melhor dos balneários e colocaram-se em vantagem aos 54 minutos, por intermédio de Yann Karamoh.

Ainda assim, a resposta dos visitantes não se fez esperar e Fabinho restabeleceu a igualdade no marcador aos 59 minutos. Só que tudo ficou mais difícil para os comandados de João Brandão a meio do segundo tempo, quando Felipe Silva viu o segundo amarelo e respetivo cartão vermelho.

A jogar com menos um, o FC Porto B não conseguiu conter as investidas do Lusitânia de Lourosa que completou a reviravolta no marcador já dentro dos últimos minutos e por intermédio de João Vasco. Até final, nota para a expulsão de Luís Rocha, também por acumulação de amarelos.

No outro jogo que teve início às 11h deste domingo, o Desp. Chaves foi até Torres Vedras vencer por 2-0, num jogo marcado por duas expulsões no primeiro tempo, que facilitaram e muito a tarefa aos visitantes, e um penálti caricato (no mínimo).

Stopira viu o vermelho direto aos 15 minutos e Milovanovic desperdiçou pouco depois o castigo máximo, mas não é assim tão simples. Isto porque o jogador fez o golo após ouvir um apito, não o do árbitro, mas sim vindo das bancadas. Ora, na segunda tentativa, o guarda-redes defendeu e o jogo seguiu.

Já em cima do intervalo, Reinaldo teve mais uma oportunidade da marca dos 11 metros e foi feliz, dando vantagem ao Desp. Chaves, que ainda antes do recolher aos balneários ficou a jogar contra apenas nove jogadores, já que André Simões viu também ele o cartão vermelho direto.

O segundo tempo teve menos incidências e houve apenas a destacar o golo tardio de Roberto (88 minutos), que confirmou a segunda vitória em três jogos para o conjunto flaviense, que chega assim aos 20 pontos e sobe (à condição) ao quarto lugar da II Liga.