Higor Platiny foi o grande destaque do jogo deste domingo entre o Lusitânia de Lourosa e o Portimonense. O avançado brasileiro, que foi apresentado no clube do distrito de Aveiro na passada quarta-feira, decidiu a partida com um golo no último lance.

O Lourosa chegou a estar a vencer por 2-0, com golos de Silvério (39 minutos) e Tiago Dias (48 minutos), mas deixou escapar uma vantagem que parecia confortável.

O Portimonense reduziu, aos 66 minutos, com um tento de Samuel Lobato, e foi já no tempo de compensação que Wellington Júnior (90+8 minutos) restabeleceu a igualdade no marcador.

O trunfo do Lourosa acabou por ser Platiny, que entrou aos 88 minutos e, no jogo de estreia pelos amarelos e pretos, resolveu a partida com um golo de cabeça aos 90+13 minutos.

O jogador brasileiro estreou-se a marcar pelo Lusitânia FC e deu a primeira vitória caseira da época ao conjunto de Lourosa!#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #LusitâniaFC #PortimonenseSC pic.twitter.com/f7Uu2Ihflw — sport tv (@sporttvportugal) December 7, 2025

O avançado não jogava desde maio e encontrava-se sem clube desde que deixou o Desp. Chaves no final da temporada passada. Apesar de brasileiro, Platiny construiu quase toda a carreira no futebol português, de modo que o novo desafio no Lourosa representa a oitava passagem por um clube português. O avançado assinou contrato até junho de 2026.

Recorde-se que, devido às obras no Estádio do Lusitânia de Lourosa, o clube ainda não jogou nenhuma partida efetivamente em casa e recebeu a formação do Portimonense no Estádio Luís Filipe Menezes, no Olival.

Com esta vitória, a equipa de Lourosa subiu para a oitava posição, enquanto o Portimonense mantém-se no fundo da tabela classificativa.