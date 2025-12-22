A Oliveirense venceu por 1-0 o Lusitânia de Lourosa, num jogo disputado no Centro de Estágios do FC Porto, fugindo assim à zona de despromoção da II Liga.

O primeiro tempo ficou marcado por um domínio total dos visitantes, muito por culpa do cartão vermelho direto mostrado a Doria (26 minutos). Este momento deixou a formação de Lourosa a jogar com menos um durante grande parte do jogo e o adversário conseguiu capitalizar isso em golo.

As duas equipas, ainda assim, recolheram aos balneários com o nulo no marcador e foi já a meio do segundo tempo que a Oliveirense fez o 1-0. Foe Ondoa aproveitou um lance de insistência dentro da área e atirou para o fundo da baliza.

Esta vitória deixa os visitantes no 13.º lugar da prova, com 18 pontos e ligeiramente afastada da luta pela permanência. O Lusitânia de Lourosa é oitavo, com 20 pontos e está a seis do play-off de subida.