O Lusitânia de Lourosa reagiu pela primeira vez à decisão da Liga em transferir o encontro diante da U. Leiria para o Estádio Algarve, considerando que transmite uma «imagem pouco digna».

Através de um comunicado, o clube recém-promovido à II Liga destacou o facto de, às 15h30 do mesmo dia, se realizar o Damaiense-Rio Ave, a contar para a Liga Feminina, e que isso constitui uma «sobreposição», tendo em conta que «os meios necessitam de iniciar a sua preparação com algumas horas de antecedência». O jogo entre Lusitânia de Lourosa e U. Leiria está marcado para as 20h30 de domingo, recorde-se.

«Num momento particularmente desafiante, todos os envolvidos na decisão de nos colocar a jogar no Estádio do Algarve, tudo parece fazerem para não dignificar o futebol profissional, a justiça desportiva, e sobretudo o tão anunciado fair play, estando bem mais empenhados em transmitir uma imagem pouco digna, mais condizente com o paradigma vigente que anunciam, aos setes ventos, tanto quererem mudar», pode ler-se.

«O impasse gerado levou a que o local indigitado para a realização do referido jogo fosse o Estádio Algarve espante-se, a mais de 500 quilómetros de Lourosa. Refira-se ainda que, por sua vez, esse mesmo estádio estará a ser utilizado a partir das 15:00 no âmbito do Damaiense-Rio Ave, a contar para a Liga feminina o que, técnica e logisticamente, constitui uma sobreposição, já que os meios necessitam de iniciar a sua preparação com algumas horas de antecedência», acrescenta o clube.

Leia aqui o comunicado do clube na íntegra: