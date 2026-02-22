II Liga: autogolo decide dérbi entre Lusitânia de Lourosa e Feirense
Golo infeliz de Emanuel Moreira dá triunfo por 1-0 na 23.ª jornada da II Liga
O Lusitânia de Lourosa venceu este sábado o Feirense por 1-0, num dérbi do concelho de Santa Maria da Feira disputado na Vila das Aves, casa emprestada do Lourosa, numa partida referente à 23.ª jornada da II Liga.
A partida teve poucas oportunidades claras, mas começou em ritmo elevado, com João Silva a ameaçar logo no primeiro minuto. Em cima do intervalo, o árbitro Flávio Jesus ainda assinalou grande penalidade para os anfitriões, decisão revertida após intervenção do VAR.
No segundo tempo, Luís Rocha foi expulso aos 56 minutos, após atingir Jójó no rosto, e Luís Santos restabeleceu a igualdade numérica pouco depois, ao ver o segundo amarelo.
O momento decisivo chegou já na reta final, quando Miguel Pereira cruzou tenso para a pequena área e Emanuel Moreira, ao tentar aliviar, desviou para a própria baliza.
O Feirense nunca conseguiu reagir e o Lusitânia da Lourosa somou três pontos que o colocam no quinto lugar, com 34 pontos, enquanto os fogaceiros seguem em oitavo, com 31.